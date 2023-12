Streit in Regierung um Klimaplan

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) kritisiert Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) für ihr Vorgehen bezüglich des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP).

Gewessler: Nach Rückziehen von Klimaplan durch Edtstadler drohen Strafen

Laut Bericht des "Kurier" hat Gewessler den Entwurf des NEKP bereits im Oktober an die EU-Kommission geschickt. Jedoch wurde der Text vom Europaministerium zurückgezogen, da er nicht mit der offiziellen Position der österreichischen Regierung übereinstimme. Gemäß Gewesslers Informationen wird die Kommission den Entwurf nun nicht bewerten, was zu einem möglichen Vertragsverletzungsverfahren aufgrund des Rückzugs führen könnte.

Edtstadler sieht "grünen Alleingang" bei Klimaplan

Laut dem Büro der Europaministerin wurde am Montag ein "grüner Alleingang" festgestellt, der keine abgestimmte österreichische Position darstellt. Insbesondere sind wirtschaftliche, landwirtschaftliche und budgetäre Kompetenzen betroffen. Das Klimaschutzministerium hat die Verpflichtung zur Koordinierung des Vorhabens nicht ausreichend erfüllt. Es wird betont, dass Klimaschutzziele nur gemeinsam erreicht werden können. Die im Bericht genannten Ziele wurden jedoch nicht mit den relevanten Ressorts abgestimmt und repräsentieren daher keine gesamtösterreichische Position. Die Europa- und Verfassungsministerin musste daher als Verantwortliche für europapolitische Prozesse reagieren, so die Stellungnahme aus dem Büro Edtstadlers.

Klimaschutzministerium widerspricht Edtstadler

Die Klimaschutzministerin widerspricht der Begründung ihrer Regierungskollegin und erklärt, dass sie das Bundesministeriumsgesetz eingehalten habe. Sie betont, dass Vorschläge anderer Ministerien berücksichtigt und integriert wurden. Bedauerlicherweise seien viele dieser Vorschläge jedoch nicht auf mehr Klimaschutz ausgerichtet gewesen, sondern eher darauf, Zertifikate zu kaufen. Dies hätte dazu geführt, dass Österreich Milliarden Euro an andere EU-Mitgliedstaaten überwiesen hätte, anstatt in den heimischen Klimaschutz zu investieren.

Nehammer: Entwurf für Klimaplan lediglich Vorschlag

Nehammer äußerte am Montag seine Ansichten zu dem Konflikt und betonte, dass die Bundesregierung eine eindeutige Position habe: Alle nationalen Strategien müssen in der Regierung diskutiert und beschlossen werden. Der vorliegende Entwurf sei lediglich ein Vorschlag, wie EU-Ministerin Karoline Edtstadler in Brüssel deutlich gemacht habe, um Missverständnisse zu vermeiden. In einem Schreiben an die EU-Kommission erklärte Edtstadler, dass es sich bei dem Dokument nicht um eine gemeinsame Position Österreichs handle.