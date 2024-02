Klimaschutz: Dazu wäre Mehrheit der Österreicher bereit

"Wären Sie bereit, jeden Monat ein Prozent Ihres Haushaltseinkommens zur Bekämpfung der globalen Erwärmung abzutreten?": Diese Frage kam von deutschen Forschern bei einer Online-Umfrage an rund 130.000 Menschen aus 125 Ländern.

Erkenntnis "ermutigend"

Im globalen Schnitt glauben nur 43 Prozent der Studienteilnehmer, dass andere sich derart engagieren würden. In Österreich glaubten gar nur knapp 38 Prozent, dass andere bereit wären, ein Prozent ihres Einkommens zur Verfügung zu stellen, wie sich auf der Website des "Global climate change survey" ablesen lässt. In Deutschland und Italien liegt dieser Wert bei rund 39 Prozent, deutlich niedriger ist er in Tschechien und der Slowakei mit 32 bzw. 33 Prozent. Etwas mehr Vertrauen in ihre Mitmenschen als in Österreich beim Klimaschutz hegen Slowenen und Schweizer. Am niedrigsten ist der Wert in Israel mit unter 20 Prozent, am höchsten in der Mongolei mit rund 64 Prozent.