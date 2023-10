Eine nächtliche Führung am Wiener Zentralfriedhof.

Vampire, Falco und Wiener Originale: Nachts am Wiener Zentralfriedhof

Wenige Lebende haben ihn schon bei Nacht gesehen: Den Wiener Zentralfriedhof. Wer wissen will, warum auf Falcos Grab Zigaretten und Whisky stehen und warum Österreich ab 1755 offiziell vampirfrei war oder von welchen Personen am Zentralfriedhof nur die Köpfe bestattet wurden, sollte eine Nachtführung bei Gabi-Tours machen.

Treffpunkt ist das Tor 2. am Zentralfriedhof in Wien-Simmering um 18 Uhr. Dann öffnen sich die Tore für unsere 30-köpfige Gruppe, denn Leo Leiminger von GabiTours gibt uns eine Friedhofsführung der besonderen Art.

Nächtliche Tour am Wiener Zentralfriedhof: Van Swieten und die Vampire

Die Sonne sinkt schnell, deshalb gibt es für alle, die keine Taschenlampe mit haben eine gratis. Erster halt ist vor dem Friedhofsmuseum in dem so manche Kuriosität gelagert wird. Dann führt uns unser Guide zu den alten Anatomiegräbern. Wie hält man Wiedergänger im Grab? Damit hatten sich die Wiener früher intensiv beschäftigt. Von im Sarg festnageln, über den klassischen Pflock im Herz bis hin dazu, den abgetrennten Kopf des Toten diesem zwischen die Beine zu legen, war alles dabei. Die Besucher erfahren auch, was Van Swieten mit Van Helsing verbindet und warum Kaiserin Maria Theresia Österreich 1755 für offiziell vampirfrei erklärt hatte.

Whisky und Zigaretten für Falco

Weiter geht es zu den Alten Arkaden. Hier trifft man auf die letzte Ruhestätte so mancher Wiener Berühmtheiten. Darunter auch den Gründer von "Die Presse". Ein echte Gothic Horror Geschichte folgt dann bei dem Denkmal für die Opfer des Brandes des Wiener Ringtheaters am 8. Dezember 1881. Jetzt ist es schon fast stockfinster. Hier und dort brennt eine Kerze vor einem Grabstein. Eine Fledermaus huscht an einer Stelle über die Köpfe der Führungsteilnehmer.

Die Angst lebendig begraben zu werden

Weiter geht es zu den Ehrengräbern. Das Grab von Falco ist zwar nicht teil der Tour, wir erfahren jedoch, welche Whisky-Marke und Zigaretten Falco-Fans ihrem Idol gerne aufs Grab legen. Bei den Ehrengräbern erzählt uns Leiminger, welcher Musiker hier kopflos begraben ist und von wem am Zentralfriedhof außschließlich der Kopf beigesetzt wurde. Besonders spannend sind die Erzählungen, über "Alarm-Anlagen", die es gab, um den Leuten die Angst vor dem lebendig Bestattet werden zu nehmen. Dabei ist die Angst lange nicht überwunden, von Glöckchen an Schnüren bis hin zum Smartphone im Grab war man hier kreativ. Nach einer spannenden zweistündigen Tour endet die Führung an der Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus.

Wer Lust auf eine Tour hat, die nicht nur einen gewissen Gruselfaktor hat, sondern auch interessante historische Fakten bietet, kann um 42 Euro bei den GabiTours am Wiener Zentralfriedhof dabei sein. Auch zu Halloween wird es eine Tour geben.