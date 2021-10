USA-Reisen ab 8. November nach Corona-Impfung wieder möglich

Die USA öffnen nach mehr als eineinhalb Jahren ihre Land- und Luftgrenzen am 8. November wieder für internationale Besucher. Voraussetzung ist unter anderem eine nachgewiesene Impfung gegen das Coronavirus.

Akzeptiert würden dabei Impfstoffe, die eine Zulassung oder Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen hätten, teilte das Weiße am Montag in Washington mit. Darunter fallen alle in Österreich zugelassenen Impfstoffe.