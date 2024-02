Urlauberschichtwechsel und Wiener Opernball sorgen für Staus

Laut den Verkehrsexperten des ARBÖ wird das Verkehrsgeschehen am bevorstehenden Wochenende maßgeblich durch den Beginn der Semesterferien in Burgenland, Kärnten, der Steiermark und Tirol sowie das Ende der Ferien in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg beeinflusst. Auch der Wiener Opernball sorgt für zusätzlichen Verkehr auf den Straßen.

Die Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland, Kärnten, der Steiermark und Tirol sowie den deutschen Bundesländern Bayern, Saarland, Sachsen und Thüringen und Teilen der Tschechischen Republik beginnen am kommenden Samstag ihre wohlverdienten Semesterferien. Diejenigen aus Niederösterreich und Wien sowie Teilen von Tschechien müssen hingegen ab Montag wieder zurück in die Schule.

ARBÖ warnt vor Staus durch Urlauberschichtwechsel

Am Freitag ist mit längeren Verzögerungen rund um die Landeshauptstädte und auf den zugehörigen Ausfahrten zu rechnen. Insbesondere in Graz wird es ab dem frühen Nachmittag zu Staus auf der Pyhrnautobahn (A9) und der Südautobahn (A2) sowie auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Kärntner Straße, der Merangasse und der Plüddemanngasse kommen.

Am Samstag und Sonntag erwartet der ARBÖ die Hauptreisewellen. Am Samstag wird es insbesondere auf den Transitrouten im Westen und Süden zu Staus kommen. Diese betreffen die Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Landeck, die Ennstal Straße (B320) im Großraum Liezen, die Fernpass Straße (B179) entlang ihrer gesamten Strecke, die Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal und Ötztal sowie im Großraum Innsbruck, die Loferer Straße (B178) zwischen dem Steinpass und St. Johann/Tirol, die Pinzgauer Straße (B311) in Abschnitten zwischen Bischofshofen und Schwarzach, die Pyhrnautobahn (A9) vor dem Baustellenbereich zwischen Treglwang und Trieben, bei Liezen sowie der Tunnelkette Klaus, die Tauernautobahn (A10) in Abschnitten zwischen Salzburg und Bischofshofen und die Zillertal Straße (B169) entlang ihrer gesamten Strecke.

"Die Staus werden voraussichtlich von den Vormittagsstunden bis in den späteren Nachmittag dauern. Damit verbunden sind Blockabfertigungen. Speziell davon betroffen sind der Brettfalltunnel auf der B169, der Grenztunnel Vils/Füssen, der Lermoosertunnel auf der B179, der Schönbergtunnel auf der B311, die Tunnelkette Klaus, der Bosrucktunnel und der Gleinalmtunnel auf der A9", so der ARBÖ-Informationsdienst.

Autofahrer im Osten Österreichs brauch am Sonntag starke Nerven

"Am Sonntag verlagert sich die Reisewelle vom Westen auf den Osten. Nachmittags sollten Reisende viel mehr Zeit auf der Ostautobahn (A4) zwischen Bruck an der Leitha und Wien, der Südautobahn (A2) ab dem Knoten Guntramsdorf in Richtung Wien und der Westautobahn (A1) ab St. Pölten in Richtung Bundeshauptstadt einplanen. Auch auf den Wiener Stadtautobahnen und Stadteinfahrten wie der Donauuferautobahn (A22), Südosttangente (A23), der Altmannsdorfer Straße, der Grünbergstraße, der Triester Straße oder Westeinfahrt sollten Geduld und gute Nerven vorhanden sein, da die Fahrt länger als gewohnt dauern kann," so der ARBÖ-Informationsdienst.

Auch Opernball in der Wiener Staatsoper sorgt für Staus

Der Wiener Opernball findet am Donnerstag den 8. Februar in der Wiener Staatsoper statt. Aufgrund der hohen Anzahl von Besuchern wird es im 1. Bezirk rund um die Staatsoper zu Verkehrsbehinderungen und Verspätungen kommen. Es ist möglich, dass es temporäre Straßensperrungen und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr gibt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Demonstrationen in der Nähe der Oper stattfinden.