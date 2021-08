Update bei Grünem Pass: App kriegt neue Funktionen

Vereinfachter PDF-Import und die Voransicht der Gültigkeit des jeweiligen Zertifikates im Sinne der 3G-Regeln - die Grüner-Pass-App hat ein Update erhalten.

Die vom Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum (BRZ) Anfang Juli veröffentlichte "Grüner Pass-App" hat neue Funktionen erhalten. Dazu zählen laut Ministerium etwa ein vereinfachter PDF-Import der 3-G- Covid-19 -Zertifikate und eine Validierung der elektronischen Signatur. Zudem wurde die "GreenCheck-App" nun auch für Android veröffentlicht, mit welcher der "Grüne Pass" auf seine Gültigkeit überprüft werden kann.

Grüner Pass wird immer weiterentwickelt

"Mit dem Grünen Pass haben wir ein Instrument in der Hand, das uns in den letzten Monaten viele kontrollierte Öffnungsschritte in Europa möglich gemacht hat", betonte einmal mehr Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Diese werde nun "Schritt für Schritt" weiterentwickelt und für den anstehenden Herbst sicherer und effizienter gemacht.