Anleitung zum Grünen Pass: So erhalten Sie ihre QR-Codes und Zertifikate

Der Grüne Pass ist auch in Österreich angekommen. Über das Gesundheitsportal gesundheit.gv.at können Impfzertifikate, Genesenen-Zertifikate und auch Testzertifikate, die mit EU-konformen QR-Codes erstellt werden, heruntergeladen werden. Wie das funktioniert, lesen Sie in der Anleitung.

In Österreich ist der Nachweis der "3G" auch weiterhin in den bisher gültigen Formen möglich, man braucht also nicht zwingend einen Online-Zugriff auf den Grünen Pass, auch der ausgedruckte QR-Code ist nicht Voraussetzung. So gilt im Inland nach wie vor die Vorlage des Impfpasses in Papierform bzw. eines Impfkärtchens, das Vorzeigen eines Absonderungsbescheids (nicht älter als 180 Tage ist) sowie das Mitführen eines Testnachweis in Papierform - oder der Nachweis auf neutralisierende Antikörper (nicht älter als 90 Tage).