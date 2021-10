Uni Wien lockert die Corona-Maßnahmen für Studenten

Ab 25. Oktober lockert die Universität Wien ihre Corona-Regeln für den Lehrbetrieb. Die Platzbeschränkungen für den Präsenzbetrieb und die FFP2-Maskenpflicht werden aufgehoben.

Die Universität Wien lockert ab Montag (25. Oktober) die Corona-Beschränkungen für den Lehrbetrieb. Die Platzbeschränkungen für den Präsenzbetrieb werden aufgehoben - derzeit werden die Plätze nur im Schachbrettmuster belegt, so dass rund jeder zweite frei bleibt. Außerdem ist ab Montag die FFP2-Maske am Sitzplatz im Hör- beziehungsweise Lesesaal oder in den PC-Räumen nicht mehr verpflichtend, sondern nur mehr empfohlen. Derzeit darf sie nur für Redebeiträge abgenommen werden.

2,5G-Regel an der Uni Wien bleibt unverändert

Unverändert weiter gilt die 2,5 G-Regel: Für die Teilnahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb müssen Studenten geimpft, genesen oder PCR-getestet sein. Aufrecht bleibt die FFP2-Maskenpflicht in den öffentlich zugänglichen Innenräumen wie etwa Gängen, Student Spaces bzw. am Weg vom bzw. zum Sitzplatz im Hörsaal, kündigte die Uni auf ihrer Website an.