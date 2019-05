Umfrage zum Misstrauensantrag: So reagierte Wien auf die politische Rochade

Seit dem Auftauchen des Ibiza-Videos mit - nunmehr - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache erleben wir politisch höchst turbulente Zeiten. Diese gipfelten am Montag in der Abwahl des Bundeskanzlers Sebastian Kurz infolge eines Misstrauensvotums. "Wien heute" hat die Reaktionen der Menschen auf Wiens Straßen eingeholt.

525 Tage war Kurz im Amt – ein Misstrauensantrag der SPÖ gegen den Kanzler und die anderen Regierungsmitglieder, den FPÖ und Liste JETZT unterstützten, machte dem am Montag ein jähes Ende. Nun muss Bundespräsident Alexander Van der Bellen die gesamte Regierung entlassen und einen vorübergehenden Nachfolger zum Regierungschef ernennen.

Umfrage: Reaktionen auf Misstrauensantrag und Folgen

Die Reaktionen auf den Straßen Wiens auf diese aktuelle politische Entwicklung, welche der ORF für “Wien heute” einholte, fallen gemischt aus. Von “Super – endlich!” über “Eine ganz schlechte Aktion” bis hin zu Zweifeln, ob die nunmehrige Situation für mehr Stabilität sorgen werde, war alles vertreten. Mehr als einer stellte in diesem Zusammenhang auch in Frage, ob es so eine gute Idee gewesen sei, die FPÖ zur Koalition überhaupt ins Boot zu holen.