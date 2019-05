Experten: Kurz wird vom Misstrauensantrag profitieren

Die heutige Abwahl wird Bundeskanzler Kurz kaum schaden. Experten sind sich einig, dass Sebastian Kurz vom Misstrauensantrag sogar profitieren wird. Wenig Profit wird die SPÖ aus der Causa ziehen.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird seine Abwahl durch den Nationalrat politisch zu nutzen wissen. Darin waren sich Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek im Gespräch mit der APA am Montag einig. Einen großen Nutzen für die SPÖ sahen sie nicht. Dass die FPÖ dem roten Misstrauensantrag zustimmt, ist für beide nachvollziehbar.

Die Situation sei für Kurz nicht einfach und er habe sich diese nicht gewünscht, aber er “wird sie zu nutzen wissen”, so Hofer. Der Ibiza-Skandal habe das “Kommunikationsgefälle zwischen Kurz und seinen Widersachern aufgezeigt”. Vor allem die SPÖ habe Wahlkampfhilfe für Kurz betrieben. “Es war ein drastischer Fehler von der SPÖ, das Misstrauensvotum gegen Kurz nur emotional zu erklären und nicht mit Inhalten zu füllen.” Die Sozialdemokraten hätte Forderungen aufstellen müssen, etwa das Rauchverbot oder die Rücknahme des 12-Stunden-Tags. “Aber die SPÖ ist nicht in der Lage, Druck aufzubauen und hat eine schlechte Kommunikation gehabt”. Mit solchen populären Forderungen hätte sie Kurz unter Zugzwang bringen können. “Das hat gezeigt, wie sehr von Rolle die SPÖ ist”, so Hofer.