Kurz bleibt Kanzler

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Die Europawahl hat gezeigt: Der ÖVP-Chef ist unschlagbar. Der Triumph seiner Partei ist allein ihm zuzuschreiben.

Dieser Urnengang hat den Titel „Europawahl“ getragen, ist in Wahrheit aber eine „Nationalwahl“ gewesen, die ganz im Zeichen der „Ibiza-Affäre“ und ihrer Folgen stand – vom Ende der schwarz-blauen Koalition, der Ankündigung einer vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst und der Debatte über einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Ergebnis: Kurz hat auf allen Linien gewonnen, er war Regierungschef, ist Regierungschef und wird wohl auch längerfristig Regierungschef sein – ganz egal wie die Abstimmung über einen Misstrauensantrag im Hohen Haus ausgeht; sie kann allenfalls nur eine Unterbrechung bringen. Das lässt sich auf Basis der Trendprognosen für den Ausgang der Europawahl ung’schaut sagen.

Den EU-Wahlkampf hatte Sebastian Kurz schon vor zwei Wochen, also vor Veröffentlichung des „Ibiza-Videos“, übernommen. Mit seiner Klage über zu viel „Bevormundung“ durch Brüssel hat er den großen Europafreund Othmar Karas, der eigentlich Spitzenkandidat seiner Partei gewesen wäre, vergessen gemacht. Kurz hat damit insbesondere potenzielle FPÖ-Wähler angesprochen – und zum Teil ganz offensichtlich auch gewonnen. Die „Ibizia-Affäre“ ist so gesehen nur noch eine kräftige Draufgabe in seinem Sinne gewesen.