Umfrage: Zufriedenheit am Partner steigt mit zunehmendem Alter

Anlässlich des Valentinstags am 14. Februar wurde eine Umfrage durchgeführt, die sich um das Zusammenleben mit dem Partner dreht. Wie sich herausstellte, haben jüngere Paare dabei mehr zu kritisieren als ältere.

Der Valentinstag steht vor der Türe. Gerade in Coronazeiten, in denen so manche Paare mehr Zeit als sonst in enger oder gar beengter Zweisamkeit verbringen, liegen die Nerven oft blank. ImmoScout24 hat nun eine Umfrage gemacht, was die Störfaktoren im Zusammenleben sind.