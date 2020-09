Umfrage zeigt: Gute Beziehung hielt Psyche im Lockdown gesund

Eine Umfrage hat gezeigt, dass eine gute Beziehung auch während dem Lockdown die Psyche gesund hielt. Dem gegenüber sorgte eine schlechte Beziehung für eine besondere Herausforderung.

Der Lockdown war vor allem für Menschen in einer schlechten Beziehung eine Herausforderung. Sie hatten währenddessen ein dreimal so hohes Risiko für Depressionen und Angstattacken, zeigten Forscher der Donau-Uni Krems. Alleinstehenden erging es besser, am seltensten zeigten Leute in guten Beziehungen Symptome, berichten die Wissenschafter im Fachjournal "Plos One".