Umfrage: 50-Euro-Prämie würde Impfbereitschaft steigern

Mit einer Prämie für Impfwillige lässt sich die Impfbereitschaft steigern, wie eine Umfrage von MindTake Research belegt. Auch in Deutschland wird das Konzept einer 50 Euro Impfprämie seit dieser Woche diskutiert.

"Wir dürfen den Sommer nicht verschlafen, sondern müssen jetzt handeln, indem wir von der Verbotspolitik zu Positiv-Anreizen kommen, um die Impfquote zeitnahe auf das erforderliche Niveau zu erhöhen. Es wäre so wichtig, diesen Schritt jetzt zu setzen, um so krisenfest wie möglich in die kalte Jahreszeit zu starten", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Laut der AGES Clusteranalyse sind aktuell ein Drittel aller Neuinfektionen auf Reisen zurückzuführen und die Urlaubssaison ist noch lange nicht vorbei.