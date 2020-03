Überprüfung von "alten" Grippemasken war extrem aufwendig

Die Überprüfung von tausenden "alten" Grippemasken wurde in Wien vom Amt für Wehrtechnik in einem äußerst aufwendigen Verfahren durchgeführt.

Das Bundesheer hat seit Februar tausende Grippemasken aus der Zeit der Vogelgrippe 2006 auf ihre Tauglichkeit geprüft und sie trotz überschrittenem Haltbarkeitsdatum (2016) für brauchbar befunden. Dieser Befund erfolgte in einem extrem aufwendig Verfahren. Insgesamt wurden 1,6 Millionen Masken für den Gebrauch freigegeben.

Überprüfung von Grippemasken extrem aufwendig

Geprüft wurden die Masken vom Amt für Wehrtechnik. Ingenieure des Bundesheeres arbeiten bis zu zehn Stunden täglich daran, heißt es in einem Bundesheer-Bericht, der der APA vorliegt. Die Prüfung einer Maske dauerte zwölf Minuten, so dass in einer Stunde fünf Masken geprüft wurden. Dazu waren jeweils immer ein Techniker und ein Proband gemeinsam im Team. Es wurden über 240 Probanden eingesetzt.