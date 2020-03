40.000 Masken für Gesundheitsbereich freigegeben

Alle 40.000 Schutzmasken, die in Wien auf ihre "Einsatztauglichkeit" geprüft wurden, konnten zur Nutzung freigegeben werden.

40.000 Schutzmasken, die zur Zeit der Vogelgrippe angeschafft und seitdem in Feldkirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) gelagert wurden, sind am Donnerstag in Oberösterreich freigeben worden.