40.000 "alte" Grippemasken werden in Wien geprüft

Das Amt für Wehrtechnik in Wien prüft derzeit tausende Schutzmasken, die zur Zeit der Vogelgrippe angeschafft wurden, auf ihre "Einsatztauglichkeit".

In Oberösterreich befinden sich in einem Lager in Feldkirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) noch 40.000 Grippemasken, die zur Zeit der Vogelgrippe von der damaligen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) angeschafft wurden.