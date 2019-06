Übergangsregierung stellt sich am 12. Juni dem Nationalrat vor

Am Montag teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka mit, dass sich die neue Regierung am 12. Juni im Nationalrat präsentieren wird. Eine Sondersitzung sei nicht nötig.

Die Übergangsregierung wird sich am Mittwoch, 12. Juni, im Nationalrat präsentieren. Darauf haben sich die Parteien in der Präsidialkonferenz am Montag geeinigt, teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der APA mit. Somit ist keine Sondersitzung nötig.