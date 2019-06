Übergangsregierung unter Kanzlerin Bierlein von Van der Bellen angelobt

Unmittelbar vor der Angelobung warb Van der Bellen bei der Bevölkerung um Vertrauen in die Politik. Er habe nach Auftauchen des “verstörenden” Ibiza-Videos gebeten, nicht alle Politiker in einen Topf zu werden. “Bitte wenden sie sich nicht ab. Prüfen sie in nächsten Monaten bis zur Nationalratswahl (…), wem sie ihre Vertrauen schenken und ich bitte sie jetzt schon: Gehen sie im Herbst zur Wahl.””Es sind die allerwenigsten Politiker so. Österreich ist nicht so”, wiederholte Van der Bellen mit Blick auf das Ibiza-Video von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus seine schon mehrmals geäußerten Worte. Bezüglich der neuen Übergangsregierung erinnerte der Präsident daran, dass er von einer “Vertrauensregierung” gesprochen habe. “Vertrauen ist die Grundlage unsere Zusammenlebens insgesamt und natürlich die Grundlage von Politik. Auch wenn es schwierig erscheint, auf der politischen Ebene, Vertrauen zu erwerben, muss man es dennoch immer wieder versuchen”, sagte er.

An die künftigen Mitglieder der Bundesregierung gewandt sagte Van der Bellen vor der Angelobung: “Ich bin überzeugt, dass sie eine starke, stabile Bundesregierung sein werden. Es freut mich, dass wir zum ersten Mal in der Gesichte eine Bundeskanzlerin haben werden und zweitens, dass Frauen und Männer im gleichen Maße in dieser Bundesregierung vertreten sind. Künftig kann niemand mehr sagen, ‘das geht leider nicht'”.

Van der Bellen spricht Regierung Dank und Respekt aus

Er sprach den neuen Regierungsmitgliedern seinen Dank und auch Respekt aus – “dafür, dass sie sich in dieser nicht einfachen Situation zur Verfügung stellen, diese Verantwortung zu übernehmen.” Alle neuen Mitglieder der Übergangsregierung würden damit “staatspolitische Verantwortung” zeigen.

Seinen Dank richtete er auch an die Mitglieder der Interimsregierung unter Hartwig Löger, die er gleichzeitig mit der Angelobung der neuen Regierung enthob. “Ganz besonders gilt mein Dank auch jenen vier Ministern, die erst vor wenigen Tagen ernannt wurden und nun wieder ausscheiden”, hob er die für die zurückgetretenen blauen Minister zwischenzeitlich eingesprungenen Persönlichkeiten hervor.



Van der Bellen betonte in seiner vor der Angelobung gehaltenen Ansprache neuerlich den Wert der Österreichischen Bundesverfassung. Diese sei eine der Regeln, Werte und Prinzipien, “auf die man sich verlassen kann, auf die wir gemeinsam bauen”. Die Bundesverfassung habe “in den letzten Tagen und Wochen gezeigt, dass sie für alle Eventualitäten die grundlegenden demokratische Spielregeln vorgibt.” Auch wenn es gewissen Situationen in der Zweiten Republik noch nicht gegeben habe, “ist in unserer Bundesverfassung Vorsorge getroffen für alle Eventualitäten, mit denen wir überraschend konfrontiert sein könnten”.

Darüber hinaus betonte Van der Bellen, man könne in derartigen Situationen auch auf “das typisch Österreichische” aufbauen: Der erste Punkt dabei sei die Zuversicht – “auf gut Österreichisch: ‘Na, das mach’ ma schon, das krieg’ ma schon hin’, diese grundsätzliche Einstellung”, so der Präsident. Es gelte, die positive Chance zu sehen. Zweitens verstehe er darunter den Mut, wie er mit Verweis auf die Bundeshymne sagte (“mutig in die neuen Zeiten”). Und das dritte Wesentliche sei es, im Gespräch zu bleiben. “Auf gut Österreichisch: ‘Beim Reden kommen die Leut zsamm. Man setzt sich zusammen und diskutiert das aus. Gerade in den letzten Tagen und Stunden wurde das wieder sehr schön unter Beweis gestellt”, sagte der Präsident.