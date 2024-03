Über 100 Flugausfälle bei AUA am Donnerstag

Eine Betriebsversammlung des fliegenden Personals führt zu Flugausfällen bei den Austrian Airlines (AUA) am Donnerstag.

Dutzende Flugausfälle bei AUA

Am Flugplan der AUA standen für Donnerstag ursprünglich 300 Flüge, aus gestriger Sicht fallen davon 120 aus. Grund für die Betriebsversammlung sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen mit dem AUA-Bordpersonal. Die Vorstellungen für eine Gehaltserhöhung gehen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite massiv auseinander. Die Arbeitgeber bieten ein Plus von 4,5 Prozent an und stellen bei längerer Laufzeit auch mehr in Aussicht. Die Gewerkschaft fordert hingegen 30 Prozent mehr Gehalt sowie mehr Urlaub.