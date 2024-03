Kommenden Donnerstag drohen erneut Flugausfälle bei AUA

Am Donnerstag findet die ursprünglich für den heutigen Freitag geplante Betriebsversammlung bei der AUA statt, 304 Flüge wären im Programm.

Bei den Austrian Airlines (AUA) wurden am heutigen Freitag 150 Flüge gestrichen. Der Grund dafür war eine Betriebsversammlung des fliegenden Personals, die zunächst angekündigt, dann aber verschoben wurde. Eine Sprecherin der AUA erklärte am Freitag gegenüber der APA, dass die Passagiere, soweit möglich, umbuchen konnten.

Kommende Woche weitere Flugausfälle bei der AUA zu erwarten

Am kommenden Donnerstag wird die Betriebsversammlung nun stattfinden, was weitere Ausfälle zur Folge haben könnte. Gleichzeitig ist der Streik der AUA-Mutter Lufthansa in Deutschland noch bis morgen andauernd. Am kommenden Donnerstag sind theoretisch 304 Flüge im Flugplan der AUA vorgesehen, bei denen 31.000 Fluggäste befördert werden könnten. Es ist jedoch zu erwarten, dass es erneut zu Flugausfällen kommt. Es ist derzeit noch nicht absehbar, wie viele Flüge genau abgesagt werden und inwieweit diese durch Umverteilungen und Umbuchungen aufgefangen werden können. Eine Bewertung wird derzeit durchgeführt. "Wir tun alles, um unsere Fluggäste früh zu informieren und möglichst viele Flüge zu halten", sagte die Sprecherin.