Betriebsversammlung bei AUA abgesagt - Flüge entfallen trotzdem

Die für Freitag angekündigte Betriebsversammlung bei der AUA wurde abgesagt. 150 Flugverbindungen werden dennoch gestrichen.

Betriebsversammlung bei AUA verschoben

Allerdings war dies unnötig, da der Betriebsrat und die Gewerkschaft vida die Betriebsversammlung Dienstagabend verschoben haben, erklärte die AUA gegenüber der APA. Am Ausfall der betroffenen Verbindungen ändert das nichts mehr, denn sie wurden bereits aus dem System genommen. Es habe am Freitag am Flughafen Wien keine geeigneten Räumlichkeiten gegeben, lautete laut AUA die Begründung des Betriebsrates.