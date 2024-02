AUA streicht am 1. März mehr als 100 Flüge

Die Austrian Airlines (AUA) streichen am Freitag 112 von 302 Flügen. Grund dafür ist eine Betriebsversammlung des fliegenden Personals.

Kritik von vida

Nach acht Verhandlungsrunden sei dort noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt worden, kritisierte Daniel Liebhart, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, am Mittwoch in einer Aussendung. Nach einem sehr guten wirtschaftlichen Jahr für die gesamte Luftfahrtbranche und einer kräftigen Anhebung der Ticketpreise müssten auch die Beschäftigten profitieren. "Es ist nur fair, wenn die Erlöse aus den Preiserhöhungen nicht nur zur Gewinnmaximierung verwendet werden, sondern sich auch in guten Gehaltserhöhungen manifestieren", so Liebhart.