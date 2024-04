Trump und Putin auf NEOS-Plakaten für Europawahl

Donald Trump und Wladimir Putin auf NEOS-Plakaten: Auf den am Dienstag enthüllten ersten Kampagnensujets des pinken EU-Wahlkampfs sind unter anderem der US-Präsidentschaftskandidat und Russlands Präsident zu sehen.

EU-Wahl: NEOS-Plakate vorgestellt

Sie stellten ihre erste Plakatwelle wettergeschützt in ihrer Parteizentrale am Wiener Heumarkt vor. Auf diesen ist vorerst Spitzenkandidat Brandstätter nicht zu sehen, denn es stehen Fragen wie "Was schützt vor Trump?" und "Was stoppt Putin?" im Mittelpunkt, versehen mit den Konterfeis der Genannten. Die Antwort, nämlich ein geeintes Europa, wird in der zweiten Welle eine Woche später gegeben, dann auch mit dem Bild Brandstätters. Auch mit einem Foto von FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky macht man - zur Warnung vor einem Öxit - Wahlkampf, allerdings nur auf einem Onlinesujet.