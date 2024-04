"Europa fair gestalten": SPÖ-Plakate für EU-Wahl vorgestellt

Die ersten Kampagnensujets des EU-Wahlkampfs der SPÖ sind am Dienstag enthüllt worden. Zu sehen ist Spitzenkandidat Andreas Schieder im Anzug.

"Europa fair gestalten" und "Schluss mit Steuerschlupflöchern" lauten die beiden Slogans, mit denen die SPÖ - sie will bei der EU-Wahl erste werden - zwei Schieder-Fotos - mal mit roter Strickkrawatte, mal ohne - überlagert. Dieser kam zur Präsentation im Regen vor der Parteizentrale in Pullover und Jeans. Man konzentriere sich mit der Fairness auf eine positive Message und wolle auf die Sorge der Menschen in Österreich eingehen, dass das faire Gefüge im Lande auseinandergebrochen sei, sagte er.

Offizieller SPÖ-Wahlkampfstart steht noch aus

Zur Fairness gehört für die SPÖ auch die Steuerfrage. Wenn es sich einige wenige im Land richten könnten, Stichwort Signa und Benko, dann führe dies zum Vertrauensverlust in die Demokratie. "Es ist Aufgabe der Sozialdemokratie, den Menschen wieder Hoffnung zu geben", unterstrich Schieder. Offiziell in den Wahlkampf startet die SPÖ am Samstag am Wiener Landesparteitag, dann will man 55 Tage lang im ganzen Land unterwegs sein. Die geplanten Wahlkampfausgaben wollte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim auf Nachfrage nicht beziffern, man werde die Obergrenze von knapp 8,7 Millionen Euro aber jedenfalls einhalten und ihr auch nicht nahekommen.