Totes Mädchen im 22. Wiener Bezirk: Verdächtige laut Waldhäusl amtsbekannt

Amtsbekanntheit: Die sieht Asyl- und Integrations-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) im Hinblick auf die Verdächtigen im Fall des 13-jährigen getöteten Mädchens gegeben. Sie war im 22. Wiener Bezirk entdeckt worden.

Die Verdächtigen im Fall der in Wien-Donaustadt aufgefundenen getöteten 13-Jährigen seien amtsbekannt, teilte der niederösterreichische Asyl- und Integrations-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Dienstag mit. Beide seien wegen Gewalt- und Drogendelikten aufgefallen bzw. in Haft gewesen, "verblieben aber aufgrund von ewig andauernden Verfahren in unserem Land".