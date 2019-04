Topkoch Sören Herzig eröffnet erstes Restaurant in Wien-Fünfhaus

Nach vielen Jahren wagt Spitzenkoch Sören Herzig nun den großen Schritt sein eigenes Lokal HERZIG zu eröffnen: Im ehemaligen Dorotheum-Fünfhaus, öffnet Herzig am 12. April die Türen zu seinem brandneuen Restaurant.

Aus gutem Grund trägt das Restaurant Sören Herzigs eigenen Namen: Auf seiner neuen kulinarischen Spielwiese mit minimalistischem Look und industriellem Chic geht alles ganz nach seinem Kopf. Das gastronomische Konzept möchte Herzig dabei in keine Schublade stecken lassen – viel eher treffen im HERZIG viele unterschiedliche Einflüsse aufeinander, die eine spannende Mischung entstehen lassen.

Gäste können sich bei dem sieben-gängigen Menü (Max. 135 EUR) gleichermaßen auf neu interpretierte Klassiker der Spitzenküche, wie auf ausgefallene Kreationen mit internationaler Note freuen – die Gerichte sind jedoch stets mit einer Prise Witz und einer guten Portion Charme abgeschmeckt. “Mir ist es wichtig, mich in meiner Küche richtig ausleben zu dürfen, mein ganzes Herzblut in die Gerichte stecken zu können und dabei Regeln auch einmal zu brechen – kein Problem, wenn man sein eigener Chef ist”, lacht Herzig.

In der Getränkekarte finden sich drei Unterteilungen: “Verlässlich & Charakterstark”, mit Weinen bei denen man nichts falsch machen kann und die immer eine gute Wahl darstellen und “Auffallend & Eindrucksvoll” mit ausgefallenen Weinen für alle experimentierfreudigen Gäste. Herzig hat es sich aber auch nicht nehmen lassen, eine spannende alkoholfreie Dinner-Begleitung zu kreieren – so unter anderem mit selbst fermentiertem Kombucha oder frisch gepressten Säften.

Das Mittagsangebot im HERZIG ist ein komplettes Kontrastprogramm zum abendlichen Fine-Dining: Angefangen bei ausgewechselten Stühlen (Metall statt Samt) und einem angepassten Musikkonzept, sind auch die Gerichte schnell auf dem Tisch und unkompliziert. Der Chefkoch serviert ehrliche Hausmannskost und bietet ein täglich wechselndes Speisenangebot (ab 8,50 EUR) an, das wahlweise mit Suppe oder Salat ergänzt werden kann. So wird an manchen Tagen ein Schweinsbraten mit Krautsalat und Erdäpfelknödel aufgetischt, dazu eine Frittatensuppe. Alternativ werden Gnocchi mit Walnusspesto, Frischkäse und Spinat serviert. Mittwochs heißt es bei HERZIG “Alles Pasta”. Mit diesem Angebot sollen vordergründig die Mitarbeiter der umliegenden Bürogebäude mit einem schnellen Essen versorgt werden.

Modernes Flair macht Hunger auf mehr

Der weitläufige Innenraum des HERZIG wird durch hohe, bis an die Decke reichende Fenster und einen glänzenden, 100 Jahre alten, Holzboden aus geölter Eiche geprägt. Die Wände, inklusive der Decke, sind in sattem Petrol gehalten. Der hochwertige Look wird durch zarte Farbakzente in Olivgrün und Hellgrau komplettiert. Ein Eyecatcher ist das Wandbild, das sich über eine komplette Längsseite des Raums erstreckt – eine schwarz-weiße Grafik des österreichischen Künstlers Peter Jellitsch.