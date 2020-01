©Too Good To Go

Lebensmittel sind wertvoll - mittels App wird nichts mehr verschwendet ©Too Good To Go

"Too Good To Go" App erobert nun auch SCS und Donau Zentrum

"Too Good To Go", die App zur Rettung von Lebensmitteln, kommt ab sofort in den beiden größten österreichischen Einkaufszentren zum Einsatz – Partnerbetriebe zum Start sind Nordsee, Dunkin Donuts und Backwerk.

Lebensmittelretten leicht gemacht: Mit der App "Too Good To Go" können Besucher der SCS und des Donau Zentrums ab sofort ganz einfach einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten und davon selbst profitieren.

Lebensmittel retten bei Partnerbetrieben



Über die App bieten die Partnerbetriebe ihre überschüssigen Speisen zu stark vergünstigten Preisen zur Selbstabholung an. Mit dabei sind bereits Nordsee, Dunkin Donuts und Backwerk, weitere sollen zukünftig folgen. Center-Besucher sehen durch einen Blick in die App wo welche Angebote aktuell zur Verfügung stehen. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Ausgezeichnetes und vergünstigtes Essen für die Kundschaft, weniger Verschwendung für die Betriebe und Ressourcenschonung für die Umwelt.

“Die Verschwendung von Lebensmitteln ist zu einem Problem geworden, das uns alle betrifft. Wir freuen uns deshalb sehr, durch die Kooperation mit Too Good To Go unseren Besuchern einen weiteren innovativen Service anbieten zu können und gleichzeitig unsere Bestrebungen in Sachen Ressourcenschonung und Umweltschutz weiter auszubauen.“ so Matthias Franta und Anton Cech, die Centermanager von SCS und Donau Zentrum

SCS und Donau Zentrum als neue Too Good To Go-Partner

“Wir freuen uns mit der SCS und dem Donau Zentrum starke Partner an unserer Seite zu haben. Die hohe Dichte an gastronomischen Betrieben macht es Besuchern besonders einfach, mit Too Good To Go ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung zu setzen“, so Georg Strasser, Country Manager von Too Good To Go Österreich.

Einkaufszentren erweisen sich dabei als optimale Partner. Die Kooperation zwischen "Too Good To Go" und den beiden Shopping-Centern SCS und Donau Zentrum ist österreichweit die erste ihrer Art. Gerade Einkaufszentren bieten besonders vielversprechende Voraussetzungen für den Erfolg der App. Durch die hohe Besucherdichte gibt es für die überschüssige Ware der Partnerbetriebe zahlreiche potenzielle Abnehmer in unmittelbarer Nähe. Für Besucher, die sich bereits im Einkaufzentrum befinden, ist der Weg zum nächsten Too Good To Go Partner nur ein Katzensprung.