Tipps für schöne Feiertage im Lockdown: Gemeinsam Spielen, Essen und Co.

Im Corona-Jahr 2020 ist zu Weihnachten vieles anders. Auch Restaurantbesuche werden nicht möglich sein. Hier ein paar Tipps, wie es dennoch ein stimmungsvolles Fest wird.

Tipps der Experten rund um Weihnachten

Den Weihnachtsmarkt nach Hause holen

Weihnachtsmärkte können 2020 nicht stattfinden. Um auf den vorweihnachtlichen Stimmungsmacher Nummer eins nicht verzichten zu müssen, lässt sich dieser einfach nach Hause holen. Glühwein, geröstete Mandeln, mit Schokolade überzogenes Obst oder Kartoffelpuffer: Viele Weihnachtsmarktspezialitäten lassen sich einfach zu Hause nachmachen. Rezepte gibt es zuhauf im Netz. Die rote Mütze aufgesetzt und "Last Christmas” auf die Lautsprecher - und schon geht’s los mit dem wärmsten Weihnachtsmarkt aller Zeiten.

Familiäres Spielevergnügen - auch online möglich

Viele Familien holen zu Weihnachten ihre Lieblings-Brettspiele heraus. Dann kommt die ganze Familie zusammen und alle Generationen haben gemeinsam Spaß. Das geht auch 2020: Es gibt eine Reihe spezielle Plattformen, auf denen per Videokonferenz gemeinsam gespielt werden kann - Karten- oder Brettspiele, so manches Quiz und vieles mehr. Oder jedes Familienmitglied holt sein Spielbrett heraus und man spielt gemeinsam via Zoom. Der Vorteil: Wenn es langweilig wird, kann man einfacher wieder gehen.