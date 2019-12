Familienfest Weihnachten: Tipps für harmonische Feiertage

Die schönste Zeit des Jahres wird oft zur Belastungsprobe in Familien, der Stress erreicht zu Weihnachten nicht selten seinen Höhepunkt. Rat auf Draht hat Tipps, mit denen man hier entgegenwirken kann.

Kinder beklagen zu wenig Zeit in der Familie

Die selbe Umfrage ergab, dass sich jeder und jede dritte Jugendliche gestresst fühlt, weil die Familie zu wenig Zeit füreinander hat, 55 % wünschen sich mehr gemeinsame Freizeitaktivitäten. In der Weihnachtszeit prallt dieser Zeitdruck auf den Perfektionismus, das Fest der Familie so schön wie möglich gemeinsam zu verbringen.

Tipps für Harmonie zu Weihnachten

"Viele Familien haben ganz besondere Erwartungen an Weihnachten. Wenn diese nicht erfüllt werden, ist die Enttäuschung groß und Streit vorprogrammiert", so Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht. Die Expertin rät darum zu bewussten Vorkehrungen, um Druck aus den Feiertagen zu nehmen:

Prioritäten statt Perfektionismus Rufen Sie sich und Ihrer Familie in Erinnerung, dass es zu Weihnachten nicht nur um Geschenke und Essen geht, sondern die gemeinsame Zeit im Vordergrund steht. Überlegen Sie, wie Sie diese so entspannt wie möglich miteinander verbringen können. Für schöne gemeinsame Tage braucht es keine auf Hochglanz polierte Wohnung mit Festessen und Glitzer-Deko. Oft bringt ein lustiges Spiel mehr Nähe und Vertrautheit. Und auch die Garderobe sollten Sie entspannt angehen: Vielleicht darf es heuer einfach einmal gemütlich sein.

Aufgaben verteilen In vielen Familien bleibt die ganze Vorbereitung an einer Person hängen - meistens an der Mutter. Nachdem Sie die Feiertage gemeinsam geplant haben, legen Sie fest, wer sich um welchen Teil kümmert. Je nach Alter können Kinder oder Jugendliche mithelfen, den Baum zu schmücken, zu kochen oder das Gästezimmer für Besuch vorzubereiten.