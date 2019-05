Timmermans macht sich für EU-Förderung von Sozialwohnungen stark

Fokus auf Förderung leistbaren Wohnens: Wenn Städte und Gemeinden Sozialwohnungen planen, sollten sie nach Ansicht des Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten (SPE) für die Europawahl, Frans Timmermans, EU-Fördergelder bekommen.

“Wir können zum Beispiel den Kommunen anbieten: Wenn ihr in einem Neubauprojekt 30 Prozent der Wohnungen zu sozialen Preisen anbietet, bekommt ihr finanzielle Unterstützung aus Brüssel”, sagte er.

Enteignungen großer Immobilienkonzerne, wie es ein Volksbegehren in Berlin fordert, sind nach Ansicht des niederländischen Politikers nicht die Lösung: “Sondern Bauen – und zwar auch mit Unterstützung der EU.”

Die Initiatoren des Volksbegehrens in Berlin berufen sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Er lässt unter Bedingungen die Überführung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln gegen Entschädigung in Gemeineigentum zu. Der Vorstoß zielt vor allem auf den Konzern Deutsche Wohnen ab, der in Berlin rund 112.000 Wohnungen besitzt. Der Aufkauf könnte das Land mehr als 30 Milliarden Euro kosten.