Tierschutzhaus Vösendorf: Tiervermittlung geht wieder in Vollbetrieb

Tierschutzhaus Vösendorf: Die Tiervermittlung geht ab 4. Juli wieder in Vollbetrieb

Eine gute Nachricht vom Wiener Tierschutzverein, der nunmehr als Tierschutz Austria (TSA) firmiert: Die Tiervermittlung in Österreichs größtem Tierheim läuft in Kürze wieder in normalen Bahnen.

Ein nächster großer Schritt zurück zur Normalität

in Österreichs größtem Tierheim: Nachdem die Tiervermittlung im

Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, ehemals Wiener

Tierschutzverein) knapp zwei Monate aufgrund von COVID-19 komplett

ausgesetzt werden musste, läuft sie seit 13. Mai mit vorheriger

telefonischer Terminvereinbarung.

Nach Pause auch ohne Termin zur Tiervermittlung

Doch damit ist ab 4. Juli Schluss. Ab diesem Tag ist ein Besuch

der Tiervermittlung zu den normalen Vermittlungszeiten, Mittwoch bis

Sonntag 13:30 bis 17:00 Uhr wieder ohne Termin möglich. Bevor die

Tiervermittlung jedoch wieder voll anläuft, gönnt sich das TSA-Team

eine kurze Verschnaufpause: Daher bleibt die Tiervermittlung vom 1.

bis zum 3. Juli geschlossen. Der letzte Vermittlungstag mit

Terminvergabe ist demnach der 28. Juni. Bis zu diesem Zeitpunkt sind

für alle Tiergruppen, besonders jedoch für Katzen und Kleintiere,

noch Termine frei und können telefonisch unter 01/ 699 24 50

vereinbart werden.

TSA bittet die Interessentinnen und Interessenten überdies um

Verständnis, dass es aufgrund der immer noch andauernden Maßnahmen

der Corona Pandemie auch nach dem 4. Juli bis auf weiteres noch nicht

möglich ist, sich ohne Begleitung auf dem Gelände des

Tierschutzhauses zu bewegen.

