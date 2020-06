"Tierschutz Austria TSA": Wiener Tierschutzverein WTV erhält neuen Namen

Der Wiener Tierschutzverein wurde umbenannt. Ab jetzt heißt er Tierschutz Austria TSA.

Der Wiener Tierschutzverein (WTV) heißt jetzt Tierschutz Austria (TSA). Am Rechtssubjekt des vor 175 Jahren gegründeten Traditionsvereins ändert sich jedoch nichts, berichtete TSA am Mittwoch in der ersten Aussendung unter neuem Namen. Verändern will man jedoch den aktuellen Standort Vösendorf in Niederösterreich aufgrund der Altlast, da das Haus auf einem ehemaligen Raffineriegelände steht.