"Theater im Park" bleibt bis Ende 2022 fortbestehen

Inmitten der Coronakrise wurde vo Michael Niavarani das "Theater im Park" ins Leben gerufen. Das Fortbestehen ist bereits bis Ende 2022 gesichert.

Bis Ende 2022 ist die Finanzierung gesichert

Nun ist also klar, dass man auch für die kommenden zwei Saisonen zu planen beginnen kann, da das Projekt am außergewöhnlichen Standort gesichert ist - was Niavarani in einer aktuellen Aussendung augenzwinkernd zur Kenntnis nimmt: "Es gab hier das erste Mal vom Publikum Lob für eine Location. [...] Und mein Programm wurde mit keinem Wort erwähnt."