"The Metropolitan": Spatenstich für 370 neue Mietwohnungen beim Hauptbahnhof Wien

370 Mietwohnungen entstehen im "The Metropolitan" in unmittelbarer Nähe zum Wiener Hauptbahnhof. Bei der Spatenstichfeier am Dienstag gratulierte auch die Favoritener Bezirksvorstehung.

Am 2. März fanden sich rund 70 Gäste im Quartier Belvedere zur Spatenstichfeier für das "The Metropolitan" ein. Das Projekt beim Wiener Hauptbahnhof bringt Wien-Favoriten ab dem Jahr 2021 370 neue Mietwohnungen auf 20 Etagen.

"Wir gratulieren zu diesem modernen Wohnprojekt im Quartier Belvedere und freuen uns, bald neue Bewohner in unserem Bezirk zu begrüßen", so Marcus Franz, Bezirks-Chef von Favoriten und sein Stellvertreter Gerhard Blöschl.

Mietwohnungen im "The Metropolitan" für Singles und Paare

Die 370 Wohnungen verfügen über eine moderne Ausstattung sowie einen Balkon und sind für Singles oder Pärchen konzipiert. Der Großteil der Wohnungen hat eine Wohnnutzfläche von rund 45 Quadratmetern. Darüber hinaus gibt es 1-Zimmer- und 3-Zimmer-Wohnungen.

Den künftigen Bewohnern stehen ein Indoor- und ein halböffentlicher Outdoor-Fitnessbereich sowie eine Kitchen-Lounge, eine Co-Working-Fläche und eine Dachterrasse zur Nutzung zur Verfügung.

Durch das Shoppingcenter im Hauptbahnhof und weiteren Einkaufsmöglichkeiten im Quartier Belvedere steht den Mietern eine sehr gute Nahversorgung zur Verfügung. Darüber hinaus finden sie in der näheren Umgebung auch Naherholungsgelegenheiten und den neu angelegten Helmut-Zilk-Park.

Mehr zur Wiener Stadtentwicklung lesen Sie in unserem Special