Wien-Floridsdorf: 1.400 neue Wohnungen entstehen im Quartier "An der Schanze"

Im Südosten des Wiener Bezirks Floridsdorf soll in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil mit rund 1.400 geförderten Wohnungen entstehen.

In naturnaher Umgebung wird in Wien-Floridsdorf bis 2023 ein neues Wohnquartier auf einem Areal mit 71.400 Quadratmeter verwirklicht. Das Projektgebiet ist Teil des Stadtentwicklungsgebietes Donaufeld, das zwischen den Bezirkszentren Floridsdorf und Kagran liegt.

Bei dem vom wohnfonds_wien in Kooperation mit der IBA_Wien durchgeführten Bauträgerwettbewerb Quartier "An der Schanze" stehen nun die Sieger für die acht geförderten Wohnbauprojekte fest.

Wien-Floridsdorf erhält SMART-Wohnungen "An der Schanze"

Lebendige Erdgeschoßzonen als Treffpunkte für die Nachbarschaft

Für das gesamte Quartier stehen in der Erdgeschoßzone Einrichtungen, wie ein Kinder-Jugend-Familien-Zentrum, ein Grätzlcafé, eine Quartiers- und eine Fahrradwerkstatt oder eine Stadtteilkantine zur Verfügung. Darüber hinaus können bauplatzbezogene Gemeinschaftsräume von den Bewohnern genutzt werden.

Für ein stärkeres Miteinander im neuen Stadtteil werden zusätzlich Angebote wie Wohnen für Senioren, Wohnen und Arbeiten, Gästewohnungen oder Housing-First bereitgestellt. Am Bauplatz B / D entsteht das "kulturelle Herz" des Quartiers mit einem Veranstaltungsraum, der auch für Externe nutzbar ist. In jenen Erdgeschoßzonen, die an die bestehende Bebauung angrenzen, sind ruhigere Wohnnutzungen vorgesehen.