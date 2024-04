"The Fountain of Exhaustion": Neuer Brunnen im Wiener Museumsquartier

Seit Donnerstag bereichert ein neuer Brunnen das Wiener Museumsquartier.

„The Fountain of Exhaustion“ vom ukrainischen Künstler Pavlo Makov hat seit der ersten Idee seinen symbolischen Wert verändert. Ursprünglich beabsichtigte Makov mit seinem Werk, den Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser in seiner Geburtsstadt Charkiw zu thematisieren. Als Beitrag der Ukraine zur 59. Venedig Biennale 2022 interpretierte man es als Symbol der Resilienz des ukrainischen Volkes.

"The Fountain of Exhaustion" ist eine an einer Wand pyramidenförmig befestigte Anzahl kleiner Bronzetrichter, bei der das in den obersten Trichter fließende Wasser sich in jeder Etage immer mehr aufteilt, bis ganz unten zwölf Trichter nur jeweils mit einem schmalen Rinnsal befüllt werden - als Symbol für "die Verknappung natürlicher Ressourcen, aber auch die Schwächung der Demokratie und die Erschöpfung der Menschheit, gegen die aktuellen Krisen anzukämpfen".