Neue Enzis ins Wiener Museumsquartier eingezogen

Pünktlich zum Frühlingsbeginn ist es wieder soweit: Die neuen "Enzis recycled" sind da und machen das Wiener Museumsquartier noch grüner.

"Die Enzis sind das Wahrzeichen des MuseumsQuartier und erobern öffentliche Plätze auf der ganzen Welt. Passend zur Initiative 'MQ goes Green' hat das Onlinepublikum für die recycelten Hofmöbel die Farbe Grün gewählt. So wird ihre Rolle als Botschafter eines nachhaltigen MQ noch unterstrichen", so Direktorin Bettina Leidl.