Eis in der Libelle: Eskimo Neuheiten Tasting stieg im Wiener MQ

Im Wiener Museumsquartier ist diese Woche ein Eskimo Eisneuheiten Tastingevent über die Bühne gegangen. Dabei wurde unter anderem das "Cornetto Go" und die Magnum-Sorte "ChillBlueberry Cookie" vorgestellt.

"We're going up": Damit ist die Veranstaltung am Montagabend im 7. Wiener Gemeindebezirk Neubau gut beschrieben. Denn sie fand im MQ Libelle über dem Leopold Museum statt – und zahlreiche Gäste kamen.

Bellowitsch und Kreuter bei Eskimo Eisneuheiten Tasting in Wien

Mit dabei auch Kati Bellowitsch, die als Moderatorin im Einsatz war – und gegenüber VIENNA.at Einblick in ihren Eiskonsum gab: "Im Sommer kann das schon täglich passieren." Bleibt zu hoffen, dass es bei Tänzerin Conny Kreuter anders aussieht. Denn die verriet, dass sie Eis generell dann esse, wenn die Seele Nahrung braucht. In der Eskimo-Welt der Favorit des ehemaligen "Dancing Stars"-Profis: Das Twinni. "Ich bin Team orange", so Kreuter.

Cremissimo und Magnum im Rampenlicht

Im Fokus standen allerdings andere Eisnamen als das Twinni. Präsentiert wurden beispielsweise die Cremissimo-Vertreter "Mango-Maracuja Joghurt" und "Schokolade Haselnuss Vegan". Aber auch dem "Cornetto Go" und dem "Cornetto Soft Stracciatella & Caramel" wurde Platz eingeräumt.

Ihren Auftritt hatten auch die Magnum-Variationen "ChillBlueberry Cookie" und "Euphoria Pink Lemonade". Letztere ist Namensvetter des 2012er Song-Contest-Siegerlieds "Euphoria". Loreen singt darin übrigens: "We're going up".