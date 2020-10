Tennis-Star Dominic Thiem ist Pate des Koala-Babys im Tiergarten Schönbrunn

Über einen prominenten Paten darf sich das noch namenlose Koala-Baby freuen, das jüngst im Wiener Tiergarten Schönbrunn das Licht der Welt erblickte: Tennis-Star und Tierfreund Dominic Thiem.

Thiem suchte neues Patentier - und war begeistert von Koala-Baby

Seit 2016 war der Tierfreund Pate von Ameisenbärin Ilse. Nachdem diese im Juli verstorben war, war er auf der Suche nach einem neuen Patentier. Just am Tag nach Thiems Sensationssieg bei den US Open verkündete auch der Tiergarten eine Sensation: das erste Koala-Jungtier in seiner Geschichte. In der Trainingspause fand der Tennisprofi am vergangenen Freitag Zeit für einen Zoobesuch.