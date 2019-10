Taxi-Anbieter Holmi stoppt Mietwagenangebot in Wien

Der Vorarlberger Mietwagenanbieter Holmi stellt sein Mietwagenangebot in Wien ein. In Zukunft vermittelt die App nur noch Dienstleistungen zum gesetzlichen Taxitarif.

Holmi vermittelt seit April 2018 Taxifahrten via Handy-App und war zuletzt in Wien auch mit Mietwagenangeboten vertreten. Im Juli 2019 hat der Nationalrat die Zusammenlegung des Taxi- und des Mietwagengewerbes beschlossen. Die Änderungen für Kunden, Unternehmer sowie Vermittler treten schrittweise ab 1.1.2020 in Kraft. Holmi stellte daher das Vermittlungsangebot bereits jetzt von Mietwagen auf Taxidienstleistungen um.