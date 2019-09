"Rollmi": Fahrtendienst "Holmi" bietet in Wien nun auch E-Scooter an

Ab heute bietet der aus Vorarlberg stammende Fahrtendienst "Holmi" auch E-Scooter unter dem Namen "Rollmi" in Wien an. Dabei verspricht die Firma ein nachhaltiges Konzept und eine gratis Versicherung.

Für einen geregelten Start in Wien werden sogenannte "Hotspots" in Wien eingerichtet. An diesen Standorten werden die Scooter jeden morgen platziert. Bringt der Kunde die Scooter selbst an einen dieser Hotspots zurück, erhält dieser einen prozentualen Rabatt auf den Fahrpreis.