Tanzstudios ächzen unter Corona-Krise - einem Drittel droht Schließung

Mehr als ein Drittel aller Tanzstudios in Österreich sieht seinen Weiterbestand aufgrund der Pandemie als gefährdet. Man fordert daher eine dringende Öffnung unter Einhaltung von Sicherheitskonzepten.

Tanzschulbetreiber leiden unter Existenzängsten

Psychische Gesundheit leidet unter Krise

Umfangreiche Befragung bei Tanzstudio-Betreibern

Mit einem Rückgang von 48% haben sich die Zahlen der aktiven MitgliederInnen in Tanzstudios demnach bereits halbiert. 77% der Tanzstudio-BetreiberInnen sehen die Gefahr von finanziellen Verlusten durch weniger Neuanmeldungen als sehr hoch an. 37% erachten ihren Weiterbestand als gefährdet und sehen sich mit Existenzängsten konfrontiert.

Fehlende Motivation und Freude an der Bewegung

„Die jahrelange Aufbauarbeit von uns TrainerInnen wird nun zunichte gemacht, da KundInnen ausbleiben, keine NeukundInnen nachkommen und Grundängste wie Soziophobie entstehen, die nicht so schnell wieder verschwinden.“ Auch innerhalb der Trainerszene hat sich mittlerweile Frustration ausgebreitet, da Weiterbildungen und Auftrittsmöglichkeiten fehlen. Arbeitslosigkeit der TrainerInnen endet im Extremfall in Wut, Verzweiflung und Burnout, vor allem, weil ein Studio auch oft die einzige Einnahmequelle für eine ganze Familie darstellt.

Tanzen wohltuend für Körper, Geist und Seele

„Besonders für Kinder und Jugendliche ist Tanzen so wichtig, da es beim Lernen unterstützt und sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung fördert“, so Judith-Elisa Kaufmann. „Darüber hinaus kann es das Selbstwertgefühl, Selbstkonzept und die Resilienz stärken, physischen und psychischen Schmerz heilen und Stress bewältigen. Gerade dieser heilende Aspekt von Tanz ist für alle in Zeiten der Pandemie, wo wir Stress, Angst und Hilflosigkeit ausgesetzt sind, so wesentlich.“