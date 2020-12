Sucharit Bhakdi erhält das "Goldene Brett vorm Kopf"

Der Negativpreis "Goldenes Brett vorm Kopf" geht dieses Jahr an den Corona-Verharmloser Sucharit Bhakdi. Der deutsche Mediziner ist unter anderem Autor des Buches "Corona Fehlalarm".

Bhakdi als Coronagegner

Sucharit Bhakdi, Autor des Buchs "Corona Fehlalarm?", setzte sich gegen die anderen beiden Finalisten, "Querdenker"-Gründer Michael Ballweg und Verschwörungs-Influencer Attila Hildmann, durch. Sie wurden von einer Jury aus mehr als 300 Einreichungen ausgewählt. In Österreich zeichnen die Wiener Skeptiker, der lokale Ableger der Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP), für die Preisvergabe verantwortlich. Diese fand heuer virtuell in einer im Web übertragenen Veranstaltung statt.

Bei der Vergabe des "Goldenen Bretts" gebe es eine Reihe von Kriterien, etwa die Abwegigkeit der getätigten Behauptungen, die Kritikresistenz des Kandidaten, finanzielle Profite der vorgeschlagenen Person oder die Größe der Verbreitung der Thesen. "Sucharit Bhakdi punktet in all diesen Kategorien - es gab vielleicht noch nie einen Kandidaten, auf den das 'Goldene Brett vorm Kopf' so perfekt gepasst hat wie auf ihn", heißt es in einer Aussendung der GWUP. So sei Bhakdi seit Monaten immer wieder mit Aussagen aufgefallen, die dem Konsens innerhalb der Wissenschaft widersprechen: Es werde keine zweite Welle geben, der Großteil der Bevölkerung sei längst immun, man solle doch die Masken abnehmen.