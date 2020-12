"Goldenes Brett vorm Kopf": Ballweg, Bhakdi und Hildmann nominiert

Bereits zum zehnten Mal wird heuer der Negativpreis "Goldenes Brett vorm Kopf" vergeben. Heiße Kandidaten sind "Querdenker"-Gründer Michael Ballweg, der "Fehlalarm"-Arzt Sucharit Bhakdi und der Verschwörungs-Influencer Attila Hildmann

"Corona Fehlalarm?" als Bestseller

Zweiter Finalist ist der Arzt und Buchautor Sucharit Bhakdi, der mit seinem Buch "Corona Fehlalarm?" einen Bestseller landete. Sein Wunsch, man möge "die Masken abnehmen" sei auf heftige Kritik gestoßen, seine These, es werde "keine zweite Welle" geben, eindrucksvoll widerlegt worden. Als beliebter Fernsehgast wurde Bhakdi für die GWUP "zum eindrucksvollen Beispiel für das False-Balance-Problem: Wenn in den Medien dem anerkannten Konsens der Wissenschaft eine radikale Außenseitermeinung wie jene von Bhakdi scheinbar auf Augenhöhe entgegengestellt wird, ist ein faktenbasierter Diskurs nicht möglich".

Der dritte Finalist ist der als veganer Koch bekannt gewordene Attila Hildmann. Er hat sich in den vergangenen Monaten zum Verschwörungs-Influencer entwickelt und thematisiert in seinen reichweitenstarken Social-Media-Kanälen häufig die Corona-Pandemie, wo man "in eine düstere Parallelwelt eingesogen" werde: "Im wirren Netz aktueller Verschwörungstheorien knüpft Hildmann fast überall an - von Chemtrails bis Aliens, von 5G-Funkanlagen bis Impfskepsis, von Freimaurern bis zu radikal rechten und antisemitischen Behauptungen", heißt es seitens der GWUP.