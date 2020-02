Sturm: Windgeschwindigkeiten von 110 km/h in Wiener Innenstadt

Das Sturmtief "Petra" ist in den vergangenen 24 Stunden mit Böen von mehr als 150 km/h über den Semmering gefegt. In der Wiener Innenstadt erreichten die Windgeschwindigkeiten 110 km/h.

Das berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag. Auf dem zweiten Platz bei den Windspitzen landete der Buchberg mit 145,4 km/h (NÖ, 460 Meter).

Sturm von 110 km/h in Wiener Innenstadt

Mit 140,4 km/h brauste der Wind auf dem Feuerkogel in Oberösterreich auf einer Seehöhe von 1.618 Metern. In Tirol wurden Windgeschwindigkeiten von fast 129 km/h auf dem Galzig (2.079 Meter) registriert. In der Wiener Innenstadt wehte der Wind mit immerhin noch knapp über 110 km/h.