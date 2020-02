ÖBB: Heftiger Sturm sorgt für Streckensperren

Die ÖBB informierte am Dienstag über aktuelle Streckensperren wegen umgestürzter Bäume oder anderen Gegenständen auf den Gleisen. Hier die Detalis zu den aktuellen Unterbrechungen.

Starke Sturmböen von rund 100 km/h können laut ÖBB am Dienstag für Streckenunterbrechungen wegen umgestürzter Bäumen oder anderen Gegenständen sorgen.

Sturm hält Feuerwehren in NÖ auf Trab

In Niederösterreich hat es am Dienstag vorerst etwa 200 sturmbedingte Feuerwehreinsätze gegeben. 850 Mann waren ausgerückt, teilte Franz Resperger vom Landeskommando am späten Vormittag mit. Hotspots waren die Bezirke Baden, Mödling, Korneuburg und St. Pölten. Im Westen des Bundeslandes hatte sich die Lage wieder beruhigt.