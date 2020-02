Sturm in Wien: Auch Lainzer Tiergarten gesperrt

Neben dem Schlosspark Schönbrunn, dem Tiergarten und weiteren großen Parks wurde am Dienstag auch der Lainzer Tiergarten im Westen der Stadt infolge des Sturms gesperrt.

Das berichtete Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz der APA. Die Schließung werde auch am morgigen Mittwoch noch aufrechterhalten, da es für diesen Tag ebenso Sturmwarnungen für den Raum Wien gebe.

Gegen Mittag befanden sich laut dem Forstdirektor noch Menschen in dem Naherholungsgebiet: "In der Früh war die Situation noch nicht so abschätzbar, deshalb waren die Tore zum Lainzer Tiergarten noch offen." Nun habe man sich aber zur Sperre entschlossen. Mitarbeiter der Forstdirektion würden das Areal abfahren und Besucher bitten, das Gelände zu verlassen.