Studie: Kinder sind nicht der Hauptgrund für Teilzeitarbeit

Kinderbetreuung ist nicht der Hauptgrund für Teilzeitarbeit, fand eine Studie des Katholischen Familienbundes heraus. Über die Hälfte der Teilzeitarbeitenden hätten keine Kinder und nur ein Fünftel aller Befragten würde auch auf mehr Stunden aufstocken.

Die Mehrheit der Teilzeitbeschäftigten befindet sich nicht aus Gründen der Kinderbetreuung in dieser Beschäftigungsform. Nur 43 Prozent der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen leben mit Kindern in einem Haushalt. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Integral-Studie im Auftrag des Katholischen Familienverbandes, die am Mittwoch in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Befragt wurden 1.500 Erwerbstätige online in drei Wellen im Juni und Juli.