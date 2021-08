Forderung: Eltern in Teilzeit sollen 500 Euro Bonus pro Monat erhalten

ÖGB und AK wollen Halbe-Halbe bei der Teilzeit fördern und Eltern einen 500-Euro-Bonus zukommen lassen, wenn beide zwischen 28 und 32 Stunden arbeiten. Bisher gehen hauptsächlich Frauen in Teilzeit, Männer arbeiten Vollzeit weiter.

Teilzeit wird hauptsächlich von Frauen in Anspruch genommen - mit allen nachteiligen Folgen für Einkommen und Berufschancen bis zur Pension. "Die Familienarbeitszeit soll das ändern und Frauen raus aus der Teilzeitfalle holen", sagt AK Präsidentin Renate Anderl. "Wenn beide Elternteile zwischen 28 und 32 Stunden pro Woche arbeiten, soll es dafür einen finanziellen Anreiz geben." ÖGB-Frauenvorsitzende Korinna Schumann: "Diese Förderung beträgt 250 Euro pro Monat pro Elternteil. Sie kann einen wichtigen Unterschied machen bei der zukünftigen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern."

Frauen gehen eher in Teilzeit als Männer

Eltern kommen im Durchschnitt auf eine Erwerbsarbeitszeit von 60 Stunden in der Woche. Diese wird aber nicht gleich zwischen den Eltern aufgeteilt. Zumeist geht nur die Frau in Teilzeit, und verringert ihre Arbeitszeit auf rund 20 Stunden. Der Mann arbeitet weiter Vollzeit und macht sogar Überstunden. Ursache: Eltern wollen den Einkommensverlust insgesamt möglichst geringhalten, daher wird nur die ohnedies niedriger bezahlte Erwerbsarbeit der Frau verringert.

250 Euro pro Elternteil

AK Präsidentin Renate Anderl: "Das ist transparent, einfach zu verwalten und verteilungspolitisch positiv, weil niedrigere Einkommen relativ mehr bekommen. Für Eltern mit niedrigeren Einkommen ergibt mehr Partnerschaft in Form der Familienarbeitszeit sogar einen Gewinn. Das beugt Armut in Familien vor."

Die Eckpunkte des Modells:

NEOS: Die Teilzeitfalle zu fördern ist der genau falsche Weg

Speziell die Betreuung von Unter-3-Jährigen ist in Österreich extrem schlecht und drängt daher viele Familien zwangsläufig in Teilzeitjobs. "Deshalb fordern wir seit Jahren einen raschen Ausbau von Kinderbetreuungs- und -bildungseinrichtungen sowie einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag", so Bernhard. "Wir wollen für jeden Elternteil einen individuellen Karenzanspruch im Ausmaß von maximal 18 Monaten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Um mehr gemeinsame Zeit zu ermöglichen, muss es mehr Überlappungsmöglichkeiten und Flexibilität geben."